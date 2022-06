Punktuell Schäden durch Unwetter in MV Stand: 27.06.2022 06:28 Uhr Gewitter und Starkregen haben in Mecklenburg-Vorpommern zu einzelnen Schäden geführt. Die Einsatzkräfte hatten es mit Überschwemmungen und Blitzeinschlägen zu tun.

In Parchim rückten die Feuerwehrleute am Sonntag zu etwa 15 Einsätzen wegen des Gewitters aus, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Straßen seien überschwemmt gewesen und Keller wurden ausgepumpt, auch ein paar Äste waren abgebrochen. Die Einsätze lagen im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, danach beruhigte es sich wieder. Betroffen war das ganze Stadtgebiet.

Blitz setzt reetgedecktes Ferienhaus in Brand

In Born auf dem Darß schlug ein Blitz in ein reetgedecktes Haus ein. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt: Eine Urlauberfamilie konnte das Ferienhaus rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr musste das Haus kontrolliert abbrennen lassen, so eine Sprecherin. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800.000 Euro.

Auto gerät auf nasser Fahrbahn in Schleudern

Bei einem offenbar wetterbedingten Unfall auf der A14 bei Ludwigslust wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Der Mann geriet in Höhe eines Rastplatzes mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich mehrfach, durchbrach einen Wildzaun und kam nach rund 200 Metern zum Liegen. Nach Zeugenaussagen hatte es stark geregnet. Das Auto soll durch Aquaplaning ins Schleudern geraten sein.

