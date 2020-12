Protest in Rostock: Bauern blockieren Lidl-Logistikzentrum Stand: 01.12.2020 07:58 Uhr Mit einer Blockade-Aktion in Rostock haben Bauern aus dem gesamten Nordosten gegen die Preispolitik im Lebensmittelhandel protestiert.

Dutzende Bauern aus ganz Mecklenburg-Vorpommern haben in der Nacht zum Dienstag das Lidl-Logistikzentrum in Rostock blockiert. Sie wollten so auf die niedrigen Preise im Lebensmittelhandel aufmerksam machen, die ihrer Ansicht nach existenzgefährdend sind.

Fahrzeuge hinderten Zulieferer an der Arbeit

Insgesamt 25 Traktoren und sechs weitere Fahrzeuge blockierten Polizeiangaben zufolge zwischen 22 und 5 Uhr die Zufahrten zum Lidl-Betriebsgelände. Wie es hieß, wurde dadurch mehreren Lkw die Zufahrt zur Anlieferung beziehungsweise die Abfahrt vom Gelände verwehrt.

Angemeldet war die Aktion laut Polizei nicht. Deshalb werde nun geprüft, ob mögliche Verstöße gegen das Versammlungs-, Straf- und Infektionsschutzgesetz vorliegen. Außerdem sei eine Strafanzeige wegen Nötigung aufgenommen worden. Ähnliche Protestaktionen gegen die Lebensmittelpreise in großen Supermarktketten gab es bundesweit auch in anderen Städten.

Auslöser war Aussage von Bundes-Agrarministerin

Auch in Cloppenburg, Emstek und Schwanewede in Niedersachsen beispielsweise gab es Blockade-Aktionen. In Cloppenburg standen 120 Traktoren vor dem Lidl-Lager. In Kiel war ein Logistikzentrum von Rewe betroffen. Auslöser der Proteste war ein Brief der großen deutschen Handelsketten an Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Top-Manager von Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Kaufland hatten sich darin über Bundes-Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) beschwert. In einem Gesetzentwurf, der Bauern und kleinere Lieferanten vor dem Preisdruck schützen soll, hatte sie von unfairen Bedingungen gesprochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.12.2020 | 07:30 Uhr