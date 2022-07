Prerow: Archäologen legen 150 Jahre altes Wrack frei Stand: 15.07.2022 06:53 Uhr Am Strand von Prerow auf dem Darß haben Archäologen begonnen, ein Wrack auszugraben. Vermutlich handelt es sich um die Brigg "Pomona", die vor 150 Jahren während einer schweren Sturmflut unterging.

In Prerow (Kreis Vorpommern-Rügen) sind Archäologen dabei, am Strand ein Wrack freizulegen. Es könnte sich nach Angaben der Grabungsgruppe um die Brigg "Pomona" handelt, die mit vielen anderen Schiffen im Jahr 1872 einer schweren Sturmflut zum Opfer gefallen war. Seit Donnerstag werden das Wrack vermessen sowie die Bauform und die Baumaterialen untersucht. Dafür nimmt das Grabungsteam zum Beispiel Proben des Holzes. Um an die Überreste zu gelangen, muss der Strandbereich mehrere Meter tief ausgehoben und der Wasserspiegel mit Pumpen reguliert werden.

270 Menschen kamen ums Leben

Anlass für diese Grabung ist der 150. Jahrestag der schweren Sturmflut von 1872. Damals zerstörte das Sturmhochwasser viele Küstendörfer, etwa 270 Menschen kamen ums Leben und zahlreiche Schiffe sanken. Die Existenz des Wracks am Prerower Strand ist zwar schon lange bekannt. Allerdings wusste niemand, welches Schiff genau dort liegt. Nun das Grabungsteam ziemlich sicher, dass es sich um die "Pomona" handeln, bei der die gesamte Mannschaft damals in den Fluten ums Leben kam.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.07.2022 | 07:00 Uhr