Stand: 16.07.2019 18:35 Uhr

Premiere: Helikopter mit Spenderblut an Bord

In Greifswald ist ab heute erstmals ein Rettungshelikopter der DRF-Luftrettung (Deutsche Rettungsflugwacht) mit Spenderblut an Bord ausgestattet. Bisher gehörten Blutkonserven nicht zum Standard auf dem Gebiet der Luftrettung des deutschen Rettungsdienstes. Speziell für den Transport im Rettungshubschrauber ist ein Behälter entwickelt worden, mit dem sich das Spenderblut temperieren lässt. Ab heute ist er startklar.

Notfallmediziner: "Verbluten ist vermeidbare Todesursache"

Besonders Patienten mit inneren Verletzungen nach Unfällen oder auch mit Messerstichen seien gefährdet, auf dem Weg ins Krankenhaus zu verbluten, sagt Gregor Jenichen, Notfallmediziner des Universitätsklinikums Greifswald. Das Verbluten sei die mit Abstand häufigste Todesursache, die oft vermeidbar ist. In Deutschland werden Patienten während des Transports in Rettungsfahrzeugen zunächst lediglich notversorgt und erst im Krankenhaus mit Blutpräparaten behandelt.

Geringe Klinikdichte: Blutversorgung schon beim Transport

Die Klinikdichte in Vorpommern ist allerdings so gering, dass ein geeignetes Krankenhaus oft nicht innerhalb von zehn Minuten erreicht werden kann. Der Hubschrauber Christoph 47 führt deshalb in Zukunft Konserven der Blutgruppe Null Rhesus negativ mit, die für alle Patienten geeignet sind, unabhängig von der eigenen Blutgruppe.

