Post transportiert in Schwerin Pakete mit der Straßenbahn Stand: 28.10.2022 14:00 Uhr In Schwerin fahrt künftig eine Paketbahn durch die City. Der Nahverkehr, die Deutsche Post und die Stadt haben das Modellprojekt vorgestellt.

Die Deutsche Post liefert in Schwerin Pakete jetzt auch per Straßenbahn aus. Die gelbe DHL-Tram transportiert werktags rund 450 Pakete und verteilt diese bei Stopps an fünf Stationen in der Stadt. Damit würden Emissionen durch Paketautos eingespart. Zudem werden der Verkehr im Innenstadtbereich, reduziert heißt es aus dem Landeswirtschaftsministerium in Schwerin. Zwei Paketfahrzeuge können durch die Bahn eingespart werden. Fahrgäste befinden sich nicht an Bord.

Bundesweit einmaliges Projekt

Die Initiative ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Landeshauptstadt Schwerin und dem Nahverkehr Schwerin. Mit diesem bundesweit einmaligen Projekt würden Erfahrungen gesammelt, die für viele andere Kommunen von großer Bedeutung sein können, sagte Schwerins Oberbürgermeister Badenschier. Zusätzliche Fördermittel für den weiteren Mobilitätsausbau wurden beantragt. Geplant sind mit rund 800.000 Euro in den nächsten zwei Jahren für größere Sammelpunkte und Paketstationen. DHL investiert seit Jahren in Nachhaltigkeit und verfügt unter anderem über eine E-Zustellflotte sowie elektrische Lastenräder.

Weitere Informationen Neuregelung der E-Auto-Förderung: Große Unsicherheit für Käufer Für Käufer gibt es durch die neugeregelte Förderung von E-Autos erhebliche Risiken. Der Autohandel in Mecklenburg-Vorpommern ist deshalb in Sorge. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.10.2022 | 16:00 Uhr