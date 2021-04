Polizeikontrollen über Ostern: Dutzende Personen zurückgewiesen Stand: 02.04.2021 16:23 Uhr Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat am Karfreitag etliche Menschen zurückgewiesen, die mit ihren Fahrzeugen verbotenerweise ins Bundesland fahren wollten. Die meisten kamen aus Berlin, Brandenburg und Sachsen.

Allein in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und an der B109 in Rollwitz bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wurden bis zum Nachmittag etwa 30 von rund 400 kontrollierten Personen zurückgeschickt. Die Polizei zeigte sich überrascht über die hohe Zahl an Fahrzeuge aus auswärtigen Bundesländern, die auf der B109 unterwegs waren. Die Bundesstraße gilt als beliebte Route, um die Inseln Rügen und Usedom zu erreichen.

Weitere Informationen Einreisekontrollen in MV: "Ich weise Sie hiermit zurück" Die B109 ist eine beliebte Strecke in Richtung Usedom und Rügen. Besuch bei einer Polizeikontrolle in Rollwitz nahe Pasewalk. mehr

Viele wollten enge Verwandte besuchen

Die meisten kontrollierten Autos kamen aus Berlin, Brandenburg und Sachsen. Viele gaben an, enge Verwandte in Mecklenburg-Vorpommern besuchen zu wollen, was erlaubt ist und von den Beamten auch überprüft wurde. Einige, die mit Wohnmobilen unterwegs waren, konnten den Polizisten meist nicht glaubhaft vermitteln, dass sie ihre Kernfamilie besuchen wollten. Ein Autofahrer aus Brandenburg gab an, als Kleinunternehmer am Karfreitag Aufträge auf der Insel Usedom abarbeiten zu wollen, was er aber nicht nachweisen konnte. Auch er wurde aufgefordert, dass Bundesland umgehend zu verlassen.

Touristische Einreisen nach MV untersagt

Die Polizei kontrolliert verstärkt über Ostern, weil touristische Einreisen nach Mecklenburg-Vorpommern wegen der Corona-Pandemie grundsätzlich verboten sind, auch Tagestourismus ist nicht erlaubt. Es gibt jedoch Ausnahmen für die Einreise. Wer etwa einen Zweitwohnsitz in MV hat, der darf demnach einreisen. Ebenfalls sind Reisen ins Bundesland erlaubt, wenn die Kernfamilie besucht wird. Dazu zählen den Angaben zufolge etwa Kinder, Eltern, Geschwister oder Lebenspartner. Neben mobilen Kontrollen wurden feste Kontrollstellen an den Landesgrenzen sowie an der deutsch-polnischen Grenze eingerichtet. Auch die Inseln will die Polizei im Blick behalten. Am Donnerstag wurden bereits an der A20 Fahrzeuge überprüft.

Weitere Informationen Fragen und Antworten: Tourismus und Besuche in MV Alles, was Sie rund um die geltenden Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern zu Tourismus und Besuchen und wissen müssen. mehr

Rügen: 26 Verfahren gegen Touristen eingeleitet

Seit Wochenbeginn hat allein das Polizeirevier in Sassnitz auf Rügen gegen 26 Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil sie im Zusammenhang mit touristischen Reisen gegen die Corona-Landesverordnung verstoßen haben sollen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass vor allem Ferienhausbesitzer die Ostertage zu einem Besuch ihrer Immobilien nutzen. Dies ist laut Landesverordnung nur für diejenigen erlaubt, die einen Erst- oder Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben. Auch Dauercamper bringen ihre Wohnwagen jetzt wieder auf die Campingplätze. Hier muss ein Vertrag vorliegen, der vor dem 31. August 2020 abgeschlossen und über mindestens sechs Monate für das Jahr 2020 und 2021 gültig ist.

Kontrollen mit Augenmaß

Die Ordnungsämter beispielsweise auf der Insel Rügen wollen das in den kommenden Tagen genau beobachten. Größere Kontrollaktionen sind dort bislang allerdings nicht geplant. Formal sieht der Corona-Bußgeldkatalog dafür Strafen zwischen 150 und 2.000 Euro pro Person. Aber Polizei und Ordnungsämter haben angekündigt, mit Augenmaß vorgehen zu wollen.

Viele Reisende schon vor Ostern in MV unterwegs

Im Bereich Boltenhagen und Klütz haben die Bürgermeister die Ordnungsämter angewiesen, besonders die Stellplätze für Wohnmobile täglich mehrmals zu kontrollieren. Nach Angaben des Ordnungsamtes Klütz seien bereits am Mittwoch Wohnmobile mit auswärtigen Kennzeichen entdeckt worden. Die illegal eingereisten Urlauber bekamen eine Anzeige mit Ordnungsgeld, außerdem wurden sie aufgefordert, das Land wieder zu verlassen. Auch im Bereich Usedom-Süd wurden mehrere Wohnmobile kontrolliert, bei Peenemünde seien Fahrzeuge sogar auf Waldwegen entdeckt worden.

Rügen: Falscher Ordnungsamtsmitarbeiter will Bußgelder kassieren

Im Falle eines angeblichen Vergehens ist erhöhte Achtsamkeit geboten, wie jüngst ein Vorfall auf der Insel Rügen belegt. An der Seebrücke von Binz gab sich ein junger Mann als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus und verlangte von einer Frau 20 Euro in bar wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Frau wurde misstrauisch und informierte die Polizei. Einen Dienstausweis konnte der mutmaßliche Betrüger nicht vorzeigen. Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass Polizei und Ordnungsamt im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung in Mecklenburg-Vorpommern kein Bargeld fordern, sondern Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufnehmen. Die Geldbußen werden über die Bußgeldstelle des Landkreises geahndet.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Viel zu tun bei Einreise-Kontrollen in MV Die Polizei weist auswärtige Autofahrer ab, die keinen triftigen Grund für die Einreise nennen. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.04.2021 | 16:00 Uhr