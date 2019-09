Stand: 19.09.2019 18:29 Uhr

Polizeieinsatz in Wismar: Bedrohungslage im Landratsamt

In Wismar läuft derzeit ein Polizeieinsatz mit Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) und einer Verhandlungsgruppe. Nach Angaben der Polizei hält sich ein Ausländer mit einem Säugling in der dortigen Ausländerbehörde auf. Der Mann wolle die Anerkennung der Vaterschaft des Kindes erzwingen, um so seiner drohenden Abschiebung zu entgehen, hieß es.

Mann unbewaffnet, Kleinkind wohlauf

Der Mann sei unbewaffnet und das Kind unverletzt, so die Polizei weiter. Derzeit sei die Verhandlungsgruppe in Kontakt mit dem Mann. Das SEK ist ebenfalls im Gebäude, hält sich den Angaben zufolge aber zurück.

Notarztwagen vor Ort

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV wurden ein Kranken- und Notarztwagen angefordert. Die Einfahrt zur Rostocker Straße auf Höhe der Polizeiinspektion war für mehrere Stunden gesperrt. Am frühen Abend wurde die Sperrung aufgehoben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 19.09.2019 | 18:00 Uhr