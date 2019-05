Stand: 13.05.2019 05:01 Uhr

Penzlin: Gutshaus Ave in Flammen

In einem Gutshaus in Ave bei Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die neun Bewohner des Heims für betreutes Wohnen in dem Gutshaus seien alle in Sicherheit, teilte die Polizei mit. Mitarbeiter der Diakonie verteilten die Bewohner auf andere Einrichtungen.

50 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Feuer war laut Polizei wahrscheinlich im Dachgeschoss ausgebrochen. Gegen Morgen loderte der Brand erneut auf. Zur Brandbekämpfung sind die Freiwilligen Feuerwehren aus Penzlin, Groß Vielen, Groß Lukow, Klein Lukow, Möllenhagen und die Berufsfeuerwehr aus Neubrandenburg mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Löscharbeiten bis mittags

Die Feuerwehr rechnete mit einem langwierigen Einsatz. Die Löscharbeiten könnten sich bis zum Mittag hinziehen, hieß es. Im Anschluss soll ein Brandursachenermittler die Ruine begutachten. Die Polizei schätzte den Schaden auf 500.000 Euro.

