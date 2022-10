Partielle Sonnenfinsternis mit größter Bedeckung im Nordosten Am Himmel über Deutschland gibt es heute eine partielle Sonnenfinsternis. In Mecklenburg-Vorpommern haben verschiedene Planetarien und Sternwarten dafür geöffnet.

Bei der partiellen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond einen Teil der Sonne. In Deutschland sind die größten Bedeckungen im Nordosten zu beobachten, beispielsweise in Sassnitz auf Rügen mit einer zu 35,3 Prozent bedeckten Sonnenscheibe.

Sternenwarten bieten Beobachtungen an

Die partielle Sonnenfinsternis in der Region ist von etwa 11 Uhr an zu beobachten - wenn nicht zu viele Wolken die Sicht versperren. Die Sternwarte in der Rostocker Gartenstadt ist dann geöffnet. Besucher können das Ereignis per Teleskop beobachten, so die Ankündigung. An der Mecklenburgischen Seenplatte kann die Sonnenfinsternis ab 10 Uhr in den Sternwarten in Remplin und Demmin verfolgt werden. Bei schlechtem Wetter wird im Demminer Planetarium eine Fulldome-Show zum Thema Sonnenforschung angeboten.