Parteitag der Grünen: Auch Nord Stream 2 wird debattiert Stand: 14.10.2022 10:38 Uhr In dem Antrag wird von der Partei gefordert, einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzurichten. Der soll sich mit Nord Stream 2 beschäftigen und damit verbunden auch mit Lobbytätigkeiten von Politikern und der Frage nach der Energieunabhängigkeit von Russland.

Am Freitag beginnt in Bonn der Parteitag der Grünen. Insgesamt 65 Kreisverbände, davon 25 aus Mecklenburg-Vorpommern, sind dabei. Die 800 Delegierten wollen sich unter anderem mit Anträgen zu den Energiepreisen, der Versorgungssicherheit im Winter und Waffenlieferungen für die Ukraine beschäftigen. Ein weiteres Thema: Nord Stream 2.

Mehr als zwei Jahrzehnte analysieren

Die Forderung in dem Antrag ist deutlich: Der Bundestag soll einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einrichten. Der wiederum soll die Lobbytätigkeiten von Politikern für die Ostsee-Pipeline und die Energieunabhängigkeit von Russland analysieren. Dafür sind mehr als zwei Jahrzehnte relevant. Es geht um den Zeitraum von 1998 unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) bis zum Ende der Amtszeit von Angela Merkel (CDU) im vergangenen Jahr.

Mehrheit wird erwartet

Den Antrag hat Hannes Damm vom Kreisverband Vorpommern-Greifswald eingereicht. Er ist energiepolitischer Sprecher der Grünen. Damm hatte auch bereits Klage gegen die Landesregierung wegen mangelnder Transparenz in Sachen Nord Stream 2 und Klimastiftung eingereicht. Nun geht er davon aus, dass der Antrag auf dem Parteitag eine Mehrheit finden wird. Wäre das der Fall, müsste in nächster Instanz die Grüne-Bundestagsfraktion entscheiden, ob sie sich für einen Untersuchungsausschuss in Berlin einsetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.2022 | 10:45 Uhr