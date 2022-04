Parchim: Kinderklinik soll wieder schließen Stand: 12.04.2022 15:20 Uhr Der Kinderstation im Parchimer Asklepios-Krankenhaus droht offenbar erneut die Schließung. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV hat die Chefärztin der Station zum Herbst gekündigt. Nun hat sich die Klinik mit einem Hilferuf an Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) gewandt.

Chefärztin Cordula Warlitz hatte erst im Januar des vergangenen Jahres in Parchim mit der Arbeit begonnen. Nun haben sie und eine weitere Assistenzärztin zu Ende September gekündigt. Sollte keine neue fachärztliche Leitung gefunden werden, würden sich die Pforten der Kinderklinik ab 1. Oktober wieder schließen, sagte Asklepios-Regionalgeschäftsführer Guido Lenz.

Drese soll bei Rekrutierung von Fachärzten helfen

Die Klinik war gerade erst vor gut fünf Monaten wiedereröffnet worden. Vor allem fehlt mit dem Weggang der Chefärztin eine Kinderärztin, die auch Assistenzärzte in dieser Richtung ausbilden könnte. Außerdem könnten wegen Personalmangels Dienste an Wochenenden und nachts nicht abgedeckt werden. Nun solle die Gesundheitsministerin bei der Rekrutierung von Fachärzten helfen, so die dringende Bitte in dem Schreiben an die Ministerin Drese.

