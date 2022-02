Ozeaneum öffnet nach Corona-Zwangspause wieder Stand: 04.02.2022 08:15 Uhr Auf Grund der neuen Corona-Bestimmungen des Landes kann das Ozeaneum ab Montag wieder öffnen. Besucher können online ihre Tickets bestellen. Pro Stunde stehen 300 Eintrittskarten zur Verfügung.

Pünktlich zu den Winterferien wird das Stralsunder Ozeaneum am kommenden Montag wieder für Besucher geöffnet. Auf Grund der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen sind die Besucherzahlen noch begrenzt. Dafür dürfen Museen im Land aber auch dann öffnen, wenn die Corona-Ampel auf "rot" steht. Der Direktor des Deutschen Meeresmuseum, Andreas Tanschus, freut sich über diese Entwicklung: "Das gibt uns Planungssicherheit" .

Weitere Informationen Meereswelten erleben im Ozeaneum Stralsund Eine Unterwasser-Reise von Stralsund durch die Ostsee und Nordsee bis zum Atlantik - das und mehr bietet das Ozeaneum. mehr

Online-Tickets ab Sonnabend

Das Museum musste Mitte Dezember wegen der Corona-Einschränkungen schließen. Nun rechnet Tanschus aber mit einem durchgehenden Betrieb für 2022. Für den Besuch ab Montag gelten die 2G-Plus-Regelungen im Haus. Tickets können aber bereits ab Sonnabend online gebucht werden. Gleichzeitig wird auch der Besuchsbeginn festgelegt. Pro Stunde stehen jeweils 300 Karten zur Verfügung.

Zwangsschließung für Renovierungsarbeiten genutzt

Die Vorbereitungen für den großen Tag, an dem endlich wieder Besucher das Museum beleben, laufen bereits seit längerem auf Hochtouren. "Wir sind einmal komplett durch die Ausstellung durch" , sagt Tanschus. So wurden beispielsweise die Exponate der "1:1 Riesen der Meere" geputzt. Sie hängen sehr hoch, deshalb ist dafür eine Hubtechnik nötig. Im laufenden Besucherbetrieb sei eine Reinigung der Modell gar nicht möglich, so Tanschus. Auch die Dekoration im großen Kreideküsten-Aquarium wurde während der Schließung erneuert.

Wirtschaftshilfen waren nötig

In dieser Zeit musste sich das Museum mit Wirtschaftshilfen über Wasser halten. Für gewöhnlich finanziert sich die besucherstarke Ausstellung über die Eintrittsgelder selbst. Öffentliche Gelder gibt es beispielsweise nur für Forschung. Da aber im vergangenen Jahr weniger als die Hälfte der geplanten Besucher ins Ozeaneum gekommen sind, mussten andere Gelder her. Bei einem Haushalt von mehreren Millionen Euro im Jahr seien so auch Wirtschaftshilfen in Millionenhöhe zusammen gekommen, bedauert Tanschus.

Auch Natureum öffnet wieder

"Wir haben schon schwierige Zeiten gehabt. Das möchte man auch nicht wieder erleben irgendwann. Das, glaube ich, geht jedem so." Jetzt kann es aber wieder losgehen. Und auch das Natureum auf dem Darß kann ab kommenden Montag wieder öffnen. Es gehört, ebenso wie das Ozeaneum, zur Stiftung Deutsches Meeresmuseum.

Weitere Informationen Natureum feiert 30 Jahre Jubiläum auf dem Darß

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 04.02.2022 | 08:50 Uhr