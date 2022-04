Ostermärsche für den Frieden in MV Stand: 16.04.2022 11:50 Uhr Rund 200 Menschen sind am Sonnabend durch die Schweriner Innenstadt gezogen und haben für den Frieden demonstriert. Weitere Ostermärsche sind am Montag in Greifswald und Dömitz (Ludwigslust-Parchim) geplant.

Unter dem Eindruck des Krieges gegen die Ukraine haben verschiedene Initiatoren in Mecklenburg-Vorpommern zu Ostermärschen aufgerufen. In Schwerin nahmen am Sonnabendvormittag etwa 200 Menschen an einer Demonstration für den Frieden teil. In Rostock fand zeitgleich die Kundgebung "Nein zum Krieg!" statt. Weitere Aktionen sind am Ostermontag in Greifswald und Dömitz geplant.

Verkehrseinschränkungen in Schwerin

Zu dem Umzug in der Landeshauptstadt hatten das Schweriner Friedensbündnis, die DGB Nord und die Flüchtlingshilfe der Stadt aufgerufen. Start war um 10 Uhr am Grunthalplatz vor dem Hauptbahnhof. Von dort aus zogen die Teilnehmenden mit Plakaten und Fahnen durch die Innenstadt bis zum Pfaffenteich. Wie die Polizei mitteilte, blieb die Demonstration am Vormittag friedlich. Vielerorts sei es aber zu Verkehrseinschränkungen gekommen.

Mehr als 100 Veranstaltungen bundesweit

In den vergangenen Jahren konnten Ostermärsche wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt oder in alternativen Formaten online stattfinden. In diesem Jahr sind nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative in Bonn bundesweit mehr als 100 Veranstaltungen geplant.

