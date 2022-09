Nord-Stream-Lecks: "Sprengladung von mehreren hundert Kilogramm" Stand: 30.09.2022 15:48 Uhr Dänemark und Schweden gehen davon aus, dass zur Beschädigung der Nord-Stream-Pipelines mindestens zwei Explosionen herbeigeführt worden sind, die einer Stärke von hunderten Kilogramm Sprengstoff entsprechen. Die Auswirkungen für das maritime Leben in der Ostsee seien besorgniserregend.

Seismologische Institute hätten eine Stärke von 2,3 und 2,1 gemessen, was "vermutlich einer Sprengladung von mehreren hundert Kilogramm" entspreche, teilten Dänemark und Schweden am Freitag in einem gemeinsamen Brief an den UN-Sicherheitsrats mit. Dort soll noch am Freitag eine Dringlichkeitsdebatte wegen der Lecks in den Pipelines abgehalten werden. Alle verfügbaren Informationen deuteten darauf hin, dass die Explosionen vorsätzlich herbeigeführt worden seien. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass es insgesamt vier Lecks gibt. Zuvor war von nur drei Lecks ausgegangen.

Gas-Austrittsstellen mit Radien zwischen 200 und 900 Metern

Je zwei Lecks seien in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen der beiden skandinavischen Länder entstanden. Diese hatten zu blubbernden Gas-Teppichen auf der Wasseroberfläche geführt. In schwedischen Gewässern hätten diese einen Radius von rund 900 und 200 Metern gehabt, auf dänischer Seite von rund 555 beziehungsweise 680 Metern. Die schwedische Küstenwache teilte mit, dass sich der Gas-Austritt an einem Leck an Nord Stream 2 verringert habe. Bei einer Schadstelle an Nord Stream 1 gebe es hingegen keine Anzeichen einer Abschwächung. In dem dänisch-schwedischen Bericht heißt es, "die möglichen Auswirkungen auf das maritime Leben in der Ostsee ist besorgniserregend". Die Klimafolgen seien "wahrscheinlich sehr erheblich".

Gasaustritt könnte Sonntag enden

Der Betreiber von Nord Stream 1 sei zu der Einschätzung gekommen, dass der Gas-Austritt an der Pipeline bis zum 2. Oktober anhalten werde. Eine ähnliche Einschätzung zu Nord Stream 2 stehe noch aus. Ein Ende des Gasaustritt gilt unter Experten als Voraussetzung, um an den Schadstellen gründliche Untersuchungen durchführen zu können. Bekannt ist, dass die Röhren der beiden Ostseepipelines unterschiedlich dicke Wandstärken haben. Diese sind auf russischer Seite, wo das Druckniveau am höchsten ist, am stärksten und nehmen dann mit dem Druck zur deutschen Seite hin ab. Die Sprengungen sind in dem Gebiet registriert worden, wo die Wandstärken am dünnsten waren.

Weitere Informationen Nord Stream 1 und 2: Der Zoff ums Gas aus Russland Von Beginn an waren die Ostsee-Pipelines umstritten. Wegen des Ukraine-Krieges fließt kein Gas. Nun kommt mutmaßliche Sabotage dazu. mehr

Wirtschaftsexpertin Kemfert warnt vor Energiekrieg

Wirtschaftexperten warnen unterdessen vor einem fossilen Energiekrieg. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sprach gegenüber dem NDR von einer "geostrategischen Waffe". Solche Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie Kernkraftwerke, Stadtwerke oder Strom- und Versorgungsleitungen könnten ihrer Meinung nach zunehmen. Die Regierungen in ganz Europa seien in der Pflicht, den Schutz der europäischen Energieinfrastruktur zu verstärken.

Putin annektiert ukrainische Gebiete - und macht Westen für Gas-Lecks verantwortlich

Derweil machte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag westliche Staaten für die Lecks verantwortlich gemacht. "Sie (die Angelsachsen) sind zu Sabotage übergegangen. Unglaublich, aber wahr. Indem sie Explosionen an den internationalen Gas-Leitungen Nord Stream organisiert haben, haben sie faktisch mit der Zerstörung der gemeinsamen europäischen Energie-Infrastruktur begonnen", sagte Putin in Moskau bei einer Zeremonie zur Annexion vier ukrainischer Gebiete. Mit dem Begriff "Angelsachsen" können im Russischen die US-Amerikaner, die Briten oder beide Nationen zusammengefasst gemeint sein. Entsprechende Andeutungen hatten die USA bereits als "lächerlich" zurückgewiesen. Für Experten verdichteten sich zuletzt Hinweise auf Russland als Urheber der Lecks.

Dieses Thema im Programm: NDR MV Live | 29.09.2022 | 16:00 Uhr