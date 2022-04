Nord Stream 2 und Klimastiftung: SPD schießt gegen Opposition Stand: 21.04.2022 14:38 Uhr Der Generalsekretär und Fraktionsvorsitzende der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, Julian Barlen, bezeichnet die aktuelle Kritik an Ministerpräsidentin Schwesig und ihrem Russland-Kurs als "laufende Kampagne". Barlen äußert in einem internen Schreiben an alle SPD-Mitglieder massive Vorwürfe gegen die Opposition.

Im Anschluss an eine Sitzung der Parteispitze hatte Barlen eine Mail mit dem Betreff "Einschätzung zur aktuellen Situation" an alle Mitglieder der SPD versandt. In dem Schreiben, das dem NDR vorliegt, wirft er der Opposition in Bund und Land angesichts der massiven Kritik an der Russlandpolitik der SPD im Nordosten vor, ein "Kesseltreiben" zu veranstalten und Putins Krieg parteipolitisch auszuschlachten. Barlen beklagt unter anderem die "Radikalität und politische Aggressivität der Opposition gegenüber der SPD und unserer Ministerpräsidentin" und bezeichnet diese als "mehr als befremdlich."

"Anstatt sich angesichts der Gräuel inmitten Europas und aus Respekt vor den Opfern politisch zu versammeln, sich unterzuhaken und gemeinsam stark für Frieden und ein gutes Miteinander einzutreten, zieht es die Opposition in Bund und Land leider vor, ein regelrechtes Kesseltreiben zu veranstalten. Der Verdacht liegt nahe, dass es wahrhaftig nicht um die Stiftung oder die Ostseepipeline Nordstream 2 geht, sondern Putins Krieg parteipolitisch ausgeschlachtet werden soll. Das empfinde ich als schäbig. Gerade bei der CDU ist es angesichts von 16 Jahren Verantwortung im Kanzleramt und auch am Kabinettstisch in Schwerin vor allem unehrlich und selbstverleugnend." SPD-Generalsekretär Julian Barlen

Massive Kritik an CDU und Grünen

Die CDU bezeichnet Barlen in dem Schreiben als unehrlich und selbstverleugnend. Schließlich hätten die Christdemokraten 16 Jahre lang Verantwortung im Kanzleramt und am Kabinettstisch in Schwerin getragen. Die Haltung der CDU sei unglaubwürdig, so Barlen. Die Fakten zur Gründung der umstrittenen Klimastiftung MV, mit der US-Sanktionen gegen am Bau der Ostseepipeline beteiligte Firmen umgangen wurden, hätten transparent auf dem Tisch gelegen. Die Kritik der Grünen bezeichnet Barlen in dem Schreiben als absurd. Außerdem stünden alle Kritikpunkte im Widerspruch zu der überwiegenden, sehr besonnenen und unterstützenden Position der Bevölkerung, die die SPD per Zuschriften erreichen würden, so Barlen. Er wertet in der Mail auch das gute Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl in MV im September 2021, wo die Sozialdemokraten auf 39,6 Prozent der Stimmen kamen, als sehr hohe Zustimmung der Bevölkerung zur Russlandpolitik der Landesregierung. "Das sollten alle, die jetzt auf MV einschlagen, wissen", so der SPD-Politiker.

Barlen skizziert Umstände zur Vorbereitung der Klimastiftung

Barlen geht auch auf die näheren Umstände der juristischen Vorbereitung der Stiftung ein. Aus Akten, die die Landesregierung für Journalisten freigegeben hatte, war hervorgegangen, dass Nord Stream 2 aktiv Einfluss bei der Gestaltung der Stifungssatzung nehmen konnte. So informierte der damalige Energieminister Christian Pegel den damaligen Staatskanzlei-Chef und heutigen Finanzminister Heiko Geue (beide SPD) etwa am 23. November 2020, dass der Nord Stream 2 AG in Sachen Satzung "drei Änderungen am Herzen" lagen, die er eingefügt habe. Die enge Zusammenarbeit der Landesregierung Nord Stream 2, einem Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom, hatte viel Kritik und bundesweit Schlagzeilen ausgelöst.

Weitere Informationen Akten belegen: Schwesig war bei Klimastiftung eingeweiht Akten, die die Landesregierung freigegeben hat, zeigen, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in die Gründung der umstrittenen Klimastiftung eingeweiht war. mehr

Ein "normaler Vorgang"?

Barlen räumt in dem aktuellen Brief an alle SPD-Mitgleider ein, dass es möglicherweise "einzelne Anregungen von Nordstream 2" gegeben habe, die von Pegel übernommen worden sein könnten. Alles in allem habe dieser die Satzung aber "eigenhändig" zusammengestellt und sich dabei "unterschiedlicher Mustersatzungen und Vorlagen bedient". Barlen kommt in dem Schreiben zu dem Schluss, dass es sich "dabei insgesamt um einen normalen Vorgang" gehandelt habe.

Weitere Informationen Ministerpräsidentin Schwesig lässt Dialog mit Russland fördern Eigentlich wollte die Regierunsgchefin von MV alle Aktivitäten in Richtung Russland einstellen. Dennoch lässt sie einen Partnerschaftsverein fördern. mehr

Vorwurf, nicht faktenbasiert über deutsch-russichen Partnerschaftsverein zu berichten

Barlen wirft auch dem NDR vor, im Zuge der Berichterstattung über den Verein "Deutsch-Russische Partnerschaft" nicht faktenbasiert gearbeitet zu haben. Der NDR hatte berichtet, dass dem 2019 gegründeten Verein, der von Sozialdemokraten auch als "Leuchtturmprojekt der SPD MV" bezeichnet wird, auch in diesem Jahr noch 350.000 Euro Landeshilfe als Anschubfianzierung ausgezahlt werden sollen. Laut Barlen werden die Mittel vom Strategiefonds ausgegeben, nur der Landtag könne die Zweckbindung der Mittel verändern. "Die Landesregierung hat die Möglichkeit, die Mittel nicht auszureichen. Das wird auch nicht passieren", so Barlen. Allerdings erwähnt Barlen nicht, dass aus einem Schreiben des SPD-geführten Finanzministeriums an die Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vom 28. März - mehr als vier Wochen nach dem Angriff auf die Ukraine - hervorgeht, dass die Landeshilfe ausgezahlt werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.04.2022 | 14:45 Uhr