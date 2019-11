Stand: 14.11.2019 06:32 Uhr

Nord Stream 2: Bundestag macht Weg frei für Gaspipeline

Der Bundestag hat den Weg für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 ins vorpommersche Lubmin frei gemacht. Die Abgeordneten stimmten für die Umsetzung einer EU-Gasrichtlinie in nationales Recht. Damit soll Rechtssicherheit für Nord Stream 2 geschaffen werden. Die Grünen äußerten scharfe Kritik.

Gasrichtlinie gibt EU-Kommission mehr Mitspracherechte

Die Gasrichtlinie sieht vor, dass künftig EU-Energieregeln auch für die Pipelines gelten, die aus Drittstaaten in die Europäische Union führen. Demnach dürfen die Produktion von Erdgas und der Betrieb der Leitung nicht in einer Hand liegen - anders als bisher bei Nord Stream 2 vorgesehen. EU-Staaten und auch die USA monieren, dass die Leitung die energiepolitische Abhängigkeit Europas von Russland verstärkt.

Zuletzt Zustimmung auch aus Dänemark

Ende Oktober hatte die dänische Energiebehörde die Genehmigung für den Bau der umstrittenen Erdgas-Pipeline erteilt. Die Zustimmung aus Dänemark war die letzte noch ausstehende Genehmigung für den 1.200 Kilometer langen Leitungsbau von Russland ins vorpommersche Lubmin. Die Nord Stream 2 AG hatte mehr als eineinhalb Jahre auf den Bescheid gewartet.

Großteil der Rohre bereits verlegt

Die Behörden in Russland, Finnland, Schweden und Deutschland hatten bereits zuvor grünes Licht für das Projekt gegeben. Ungeachtet des bis zuletzt fehlenden Votums aus Dänemark hatte Nord Stream 2 bereits mit dem Verlegen der Pipeline-Rohre begonnen. Einem Unternehmenssprecher zufolge sind mehr als 2.100 Kilometer des Pipeline-Doppelstrangs verlegt worden. In russischen, finnischen und schwedischen Gewässern seien die Arbeiten vollständig, in deutschen Gewässern größtenteils abgeschlossen.

Umstrittenes Projekt

Das Projekt ist umstritten, weil es die strategische und wirtschaftliche Bedeutung alternativer Pipelines und traditioneller Transitländer wie der Ukraine weiter schwächen könnte. Kritiker führen zudem an, Deutschland und Europa machten sich zu sehr von russischem Gas abhängig. Das Nord Stream 2 Konsortium wird vom russischen Gazprom-Konzern angeführt, der die Hälfte der Finanzierung des 9,5-Milliarden-Euro-Projekts aufbringt. Zu den Beteiligten gehören die deutschen Unternehmen Uniper und Wintershall. Jährlich sollen 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die Rohre nach Deutschland fließen.

