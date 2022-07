Nord Stream 1 nach Wartung: Gaslieferung wieder angelaufen Stand: 21.07.2022 06:24 Uhr Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstagmorgen die Gaslieferung durch die deutsch-russische Pipeline wieder angelaufen. Zehn Tage lang war die Ostsee-Pipeline gewartet worden. Wie hoch die Liefermenge ist, ist noch unklar.

Vorläufigen Zahlen der Betreibergesellschaft zufolge waren in etwa so große Gaslieferungen angekündigt wie vor der Wartung der Pipeline - etwas weniger als 30 Millionen Kilowattstunden pro Stunde und damit rund 700 Gigawattstunden pro Tag. Das geht aus vorläufigen Vorabinformationen hervor, die in der der Nacht zum Donnerstag auf der Website der Nord Stream AG veröffentlicht wurden (Stand: 6 Uhr).

Die angekündigte Menge entspricht damit ungefähr dem Niveau vor Beginn der planmäßig am Donnerstag beendeten Routinewartung, als die Pipeline zu etwa 40 Prozent ausgelastet war. Die Angaben können sich bis kurz vor der Lieferung aber noch ändern. Am Abend zuvor war noch von 530 Gigawattstunden pro Tag die Rede, das entspräche einer Auslastung von 30 Prozent.

Pipeline seit 2011 in Betrieb

Die Pipeline Nord Stream 1 - die wichtigste Gasleitung von Russland nach Deutschland - wurde 2011 in Betrieb genommen. Seit Juni hat Russlands staatlicher Energieriese Gazprom die Gaslieferungen nach Deutschland allerdings um mehr als die Hälfte reduziert. Begründet wurde dies mit einer fehlenden Turbine von Siemens Energy, was die Bundesregierung als vorgeschoben kritisierte.

Vor zehn Tagen wurde die mehr als 1.200 Kilometer lange Pipeline zudem wegen alljährlicher Wartungsarbeiten schließlich völlig stillgelegt - planmäßig bis zu diesem Donnerstag. Nun fließt das Gas wieder, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur am Morgen.

