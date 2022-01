Nicht mehr nur Geboosterte von Testpflicht befreit Stand: 25.01.2022 15:58 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind künftig nicht mehr nur Geboosterte von der Testpflicht befreit. Sie gilt dann auch für Genesene und Personen mit zweimaliger Impfung. Außerdem ist bald auch wieder Tanzen und Yoga in Gruppen unter 2G-Plus-Bedingungen möglich. Ab Ende Februar steht zudem der Novavax-Impfstoff zur Verfügung.

Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung erklärte, wird die Testbefreiung in Mecklenburg-Vorpommern an die Quarantänebefreiung angepasst. Bisher waren nur Geboosterte von der Testpflicht ausgenommen. Sie konnten beispielsweise auch bei Gültigkeit der 2G-Plus-Regel (Zutritt nur für Geimpte und Genesene mit Test) ohne einen negativen Test Restaurants oder Fitnessstudios besuchen. Künftig gilt das auch für Genesene ab dem 28. Tag nach dem positiven Testergebnis bis zum 90. Tag und für Personen mit zweimaliger Impfung ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag. Die neuen Regelungen sollen mit Inkrafttreten der aktualisierten Corona-Landesverordnung gelten, so Drese.

Mehr Sport unter 2G-Plus möglich - 2G-Plus in Gastronomie schon ab Stufe "gelb"

Drese kündigte außerdem an, dass in der Gastronomie künftig die 2G-Plus-Regel schon ab Ampelstufe "gelb" eingeführt wird. Dies sei eine Angleichung an die Beschlüsse der jüngsten Bund-Länder-Beratungen. Bisher war dies erst bei Stufe "orange" der Fall. Außerdem sollen mit der neuen Fassung der Landesverordnung auch bestimmte Sportarten in Gruppen bei der Einstufung "rot" unter 2G-Plus-Regeln möglich sein. Dies gelte etwa für Tanzkurse oder Yogakurse in festen Gruppen. Vorher war Amateursport nur vereinsbasiert möglich. Drese will sich ferner dafür einsetzen, dass im Amateursport Punktspiele auch bei der Warnstufe "rot" möglich sein sollen - allerdings ohne Zuschauer.

76.000 Dosen Novavax-Impfstoff für "mRNA-Skeptiker"

Zudem sagte Drese, dass der sogenannte Totimpfstoff Novavax vom 21. Februar an in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stehen soll. Dem Land werden demnach in den ersten Wochen 76.000 Dosen geliefert. Damit könnten 38.000 Menschen geimpft werden. Erst- und Zweitimpfung sollen innerhalb von drei Wochen erfolgen. "Der Impfstoff dient dazu, bislang Ungeimpften, die skeptisch einer sogenannten mRNA-Impfung gegenüberstehen, ein passendes Angebot zu unterbreiten." Priorität haben laut Drese bislang ungeimpfte Pflege-Beschäftigte.

