Stand: 01.02.2023 16:57 Uhr Anklage gegen mutmaßliche Autodiebe erhoben

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat Anklage gegen fünf Männer erhoben. Sie sollen Fahrzeuge im Wert von rund einer Million Euro gestohlen haben. Den 21 bis 32 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, seit Juli hochwertige Autos und Wohnmobile in mehreren Bundesländern gestohlen haben - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt gehe es um 25 solcher Delikte. Die Beschuldigten sind in Untersuchungshaft. Das Landgericht in Stralsund muss entscheiden, ob die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet wird.

