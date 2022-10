Stand: 25.10.2022 13:00 Uhr Rostock: Stadthalle gibt Ausblick auf Veranstaltungen - mit Einschränkung

Die Rostocker Stadthalle und Hansemesse haben einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen gegeben. Von November an kommen auf Besucher der gößten Eventhalle des Landes allerdings Einschränkungen durch Baumaßnahmen zu. Ein Investor hat die Häfte der ehemaligen Stadthallen-Parkplatzfläche von der Stadt erworben und will dort bis 2024 einen neuen Geschäfts - und Wohnkomplex errichten. Damit fallen für die Bauzeit gut die Hälfte der bisherigen rund 500 Gäste-Parkplätze weg. Die Stadthalle will mit Parkmöglichkeiten hinter dem Hauptbahnhof sowie früheren Öffnungszeiten für Foyer und Gastronomie gegensteuern. Außerdem werden Gäste gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zur An-und Abreise zu nutzen.

