Stand: 24.10.2022 15:30 Uhr Grabow: Toter Hund in Mülleimer an Bushaltestelle entsorgt

Am Freitagnachmittag wurde ein toter Hund in einem Mülleimer an der Bushaltestelle in Grabow aufgefunden. Dieser war in einer Plastiktüte eingewickelt und von Schülern entdeckt worden. Der Tierkadaver kam anschließend zur Untersuchung zu einer örtlich ansässigen Tierärztin, durch die Hinweise zum ehemaligen Eigentümer des Hundes erlangt werden konnte. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz wurde gefertigt und wird vom Ordnungsamt weiter bearbeitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.10.2022 | 15:00 Uhr