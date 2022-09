Stand: 10.09.2022 17:35 Uhr Flughafen Heringsdorf: Handgranatenimitation sorgt für Großeinsatz

Auf dem Flughafen Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist bei der Gepäckkontrolle am Sonnabendnachmittag in einem Koffer ein Gegenstand entdeckt worden, der stark einer Handgranate ähnelte. Nachdem der Bereich abgesperrt wurde, holte die 78 Jahre alte Besitzerin ein Feuerzeug in Form einer Handgranate aus ihrem Koffer, das sie als Souvenir in Polen gekauft hatte. Um ein Restrisiko auszuschließen, kam der Munitionsbergungsdienst M-V aus Mellenthin zum Einsatz, der das Imitat mitnahm. Während des Einsatzes, der etwa 90 Minuten dauerte, mussten die Fluggäste von zwei zwischenzeitlich gelandeten Flugzeugen in den Maschinen warten. Die Gäste, die sich im Flughafen aufhielten, wurden mit einem Shuttle in ein nahegelegenes Restaurant gebracht. | 10.09.2022 17:34

