Stand: 27.02.2021 07:11 Uhr Mirow: Verkäufer verhindert Trickbetrug

In Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat der Verkäufer eines Supermarktes eine 59-Jährige davor bewahrt, Opfer eines Gewinnspiel-Betruges zu werden. Der Frau war am Telefon mitgeteilt worden, sie habe 49.000 Euro gewonnen - für Transport, Bearbeitung und Notargebühren müsse man nun aber 1.000 EUR erheben. Die Frau sollte Gutscheinkarten in Höhe der geforderten Summe besorgen. Als sie die Karten im Supermarkt kaufen wollte, wurde der Verkäufer misstrauisch und alarmierte die Polizei. | 27.02.2021 07:15