Stand: 03.04.2023 06:58 Uhr MV: Verkehrskontrollen zum Schwerpunkt Geschwindigkeit

Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern wieder themenorientierte Verkehrskontrollen. Dabei geht es vor allem um die Geschwindigkeit. Seit Jahren ist eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen zu schnelles Fahren - so laut Polizei auch im Jahr 2022. Allein im vergangenen Jahr gab es in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 1.100 schwere Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit. Dabei starben 21 Menschen, mehr als 230 wurden schwer verletzt. Deshalb kontrolliert die Polizei im gesamten April verstärkt, ob sich Autofahrerinnen und -fahrer ans Tempolimit halten. Und das nicht nur mit einfachen Messungen und Bußgeldbescheiden, sondern auch mit so genannten Anhaltekontrollen, bei denen über die Gefahren durch Raserei aufgeklärt wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.04.2023 | 07:00 Uhr