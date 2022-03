Neue Registrierung für Ukraine-Flüchtlinge in Schwerin-Görries Stand: 24.03.2022 16:07 Uhr Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern will die Kommunen bei der Registrierung der Flüchtlinge aus der Ukraine entlasten. Ab kommender Woche sollen sie sich in einer Halle in Schwerin-Görries registrieren lassen.

Konkret geht es um sechs zeitgleich betriebene Stationen in dieser Halle, an denen Flüchtlinge erfasst und registriert werden. Mitarbeiter der Landesverwaltung und der Landespolizei würden darauf vorbereitet, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Zuerst soll es einen Testbetrieb geben, erst dann könne gesagt werden, wie viele Flüchtlinge tatsächlich jeden Tag erfasst werden können.

Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz keine Alternative

In Rostock hatte sich die Hansemesse als "nicht so geeignet wie erhofft" erwiesen, so die Sprecherin. Deshalb sei die Wahl auf die Halle in Schwerin gefallen. Auch die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz sei keine Alternative. Die ständig an- und abreisenden Busse seien eine zu große Belastung. Nur übergangsweise würden dort zusätzliche Computer zur Registrierung aufgestellt.