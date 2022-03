Neue Landesverordnung: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in MV Stand: 19.03.2022 06:17 Uhr Nachdem am Freitag das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde, hat Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung im Anschluss daran die neue Landesverordnung der Corona-Übergangsregelung angepasst.

"Die Lage in Mecklenburg-Vorpommern ist nach wie vor angespannt und dynamisch. Das gilt besonders für die Situation im Gesundheitssystem. Die Belastung und Belegungszahlen der Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern sind so hoch wie nie in der Corona-Pandemie", betonte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nach der Kabinettssitzung.

Keine FFP2-Masken-Pflicht mehr: Das sind die aktuellen Corona-Regeln

Im Zuge der Übergangsregelung bis zum 2. April 2022 wird die Maskenpflicht noch nicht komplett aufgehoben. Es gibt aber keine Pflicht mehr zum Tragen einer FFP2-Maske, die normale OP-Maske reicht jetzt aus. Die Testpflicht für Besucher in Krankhäusern und Pflegeeinrichtungen bleibt im Land erhalten. Außerdem wichtig: Die neue Landesverordnung gilt bereits ab sofort und nicht erst mit Auslaufen des alten Infektionsschutzgesetzes am Sonntag. Damit wolle man zum Beispiel auch den Spielbetrieb im Sportbereich schon an diesem Wochenende erleichtern.

Auch werden Personen und Kapazitätenbeschränkungen aufgehoben. Es bestehe aber die Empfehlung, auch in Außenbereichen, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne, eine Maske zu tragen. Im Innenbereich gilt die Maskenpflicht für folgende Bereiche:

im Einzelhandel (auch in Supermärkten)

im ÖPNV

im Dienstleistungsgewerbe

bei körpernahen Dienstleistungen (Frisör, Kosmetik)

bei der Nutzung medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Angebote

in Musikschulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen

bei Freizeitangeboten (Zoos, Zirkusse, Indoorspielplätze, Hallen- und Spaßbäder)

bei der Nutzung kultureller Angebote (Kino, Theater, Museen, Bibliotheken, Chöre, soziokult. Zentren)

bei Veranstaltungen

beim Besuch von Messen, Spezial- und Jahrmärkten

in der Gastronomie auf dem Weg zum Platz

im Bereich der touristischen Beherbergung

Trauungen und Beisetzungen

Versammlungen, religiöse Zusammenkünfte, Sitzungen kommunaler Gremien

Die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder tagesaktueller Test, kann optional durch Veranstalter oder Einrichtungen und Betriebe auch in eine 2G-Regel umgewandelt werden. In diesem Fall kann dann entweder die Maskenpflicht oder die Abstandsregelung entfallen. Lediglich für Clubs und Diskotheken gilt die 2G-Plus-Regel, allerdings ohne Maskenpflicht. 3G bzw. 2G-Option ist demnach erforderlich für:

Besuch der Gastronomie (mit 2G-Option)

im Tourismus (bei der Anreise und 2G-Option)

bei Veranstaltungen (auch im Außenbereich, jeweils mit 2G-Option)

im Kulturbereich (mit 2G-Option)

bei der Sportausübung, in Fitnessstudios und Tanzschulen (jeweils mit 2G-Option)

bei Freizeitangeboten (mit 2G-Option)

beim Besuch von Messen, Jahr- und Spezialmärkten (mit 2G-Option)

beim Friseur oder anderen körpernahen Dienstleistungen (mit 2G-Option)

"Ich appelliere angesichts des dynamischen Pandemiegeschehens in unserem Land, die Schutzmaßnahmen einzuhalten: Abstand, Hygiene, Maske tragen. Es kommt jetzt sehr stark auch auf den Selbstschutz und die Eigenverantwortung an", betonte Gesundheitsministerin Drese zum Abschluss noch einmal.

