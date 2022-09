Stand: 13.09.2022 15:23 Uhr Neubrandenburg: Kulturprojekt zur Kunst in der DDR

In Neubrandenburg eröffnet am Mittwoch ein Kulturprojekt, in dem es um Kunst aus der DDR geht. Damit feiert die Stadt das 40. Gründungsjubiläum ihrer Kunstsammlung. Das Thema Kunst aus der DDR soll differenziert und mit unterschiedlichen Aspekten beleuchtet werden. Aus etwa 3.400 Werken in ihrem Bestand zeigt die Kunstsammlung eine Auswahl von 116 Exponaten: Gemälde, Grafiken, Plastiken und Künstlerbücher aus der Zeit von 1945 bis 1989. In diesen Positionen setzen sich die Künstler auf vielschichtige Weise und durchaus kritisch mit ihrer Lebenswelt in der DDR auseinander. Die Ausstellungseröffnung wird von einer Fachtagung flankiert, bei der es um den Umgang mit Kunst aus der DDR aus denkmalpflegerischer Sicht geht.

