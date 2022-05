Nahverkehr: Vergünstigtes Senioren-Ticket für MV geplant Stand: 03.05.2022 16:23 Uhr Der öffentliche Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern ist schon vor dem Start des Neun-Euro-Tickets eine Großbaustelle: Schlechte Anbindungen, wenig Fahrgäste. Daran will Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) etwas ändern mit einen vergünstigten Seniorenticket.

365 Euro für ein Jahr Mobilität - das ist der Plan. Zum 1.Januar 2023 sollen Seniorinnen und Senioren im Land für umgerechnet einen Euro am Tag landesweit Bus und Bahn nutzen können. Außerdem arbeitet das Verkehrsministerium in Schwerin an besseren Anbindungen auch entlegener Ortschaften und einer verbesserten Taktung. Dazu sollen gerade in Randzeiten die Umstiegszeiten stark verkürzt und das Angebot an Rufbussen flächendeckend ausgebaut werden.

Zentrale Verkaufsplattform geplant

Ein nun vorliegendes Gutachten zur Zukunft der öffentlichen Mobilität rücke zudem die Digitalisierung stärker in den Vordergrund. Ein wichtiger Schritt sei dabei, die wichtigsten Tarife im Land über eine zentrale Verkaufsplattform zugänglich zu machen. Meyer sieht beim Ausbau des Nahverkehrs aber den Bund maßgeblich mit in der Pflicht. Der Minister fordert mehr Geld für regionale Zug-Angebote.

Meyer befürchtet Überlastung der Züge

Kritisch sieht Minister Meyer das Neun-Euro-Ticket vom Bund. Ab Juni kommt man damit quer durch die Republik. Mehr Fahrten im öffentlichen Verkehr findet er zwar gut. Gerade zur Urlaubszeit drohe in Ferienregionen wie den Küstengebieten aber eine starke Überlastung der Züge.

