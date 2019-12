Stand: 17.12.2019 05:09 Uhr

Frontalzusammenstoß: Drei Tote auf B109

Auf der B109 sind nahe Diedrichshagen bei Greifswald drei Menschen aus der Region bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 27-Jähriger mit seinem Wagen am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Ehepaar erliegt schweren Verletzungen

Der 27-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 79-jährige Fahrer des anderen Wagens und seine 66-jährige Ehefrau wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Greifswalder Berufsfeuerwehr befreiten sie. Trotzdem starb die 66-Jährige noch an der Unfallstelle. Ihr Mann erlag wenig später im Klinikum Greifswald seinen Verletzungen. Laut Polizei stammen alle Unfallbeteiligten aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Nachfolgendes Auto fährt in Unfallstelle

Die 19, 20 und 27 Jahre alten Insassen eines nachfolgenden Autos, das direkt nach dem Unfall mit einem der Unfallwagen zusammenstieß, erlitten Schocks, blieben körperlich jedoch unverletzt. Die B109 war während der Unfallaufnahme etwa vier Stunden voll gesperrt. Drei Rettungswagen, drei Notärzte, vier Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams und die Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald waren im Einsatz.

