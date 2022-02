Nach Morddrohung gegen Schwesig - Durchsuchung im Landkreis Rostock Stand: 03.02.2022 13:58 Uhr Das Landeskriminalamt (LKA) hat im Landkreis Rostock das Haus eines 56 Jahre alten Mannes durchsuchen lassen. Er steht im Verdacht, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit dem Tode bedroht zu haben.

Vier Wochen nach einem drastischen Post über den Instant-Messaging-Dienst Telegram hat das Landeskriminalamt (LKA) das Haus eines 56 Jahre alten deutschen Mannes im Landkreis Rostock durchsuchen lassen. Er stehe im Verdacht, Anfang Januar eine Morddrohung gegen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verbreitet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Rostock am Donnerstag mit. Im Rahmen der Durchsuchung wurden demnach elektronische Datenträger sichergestellt, die durch das LKA ausgewertet werden. Aus taktischen Gründen könnten keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigungen, üble Nachreden und Verleumdungen können mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden.

Post in einer Telegram-Gruppe

Der Post wurde in einer Telegram-Gruppe veröffentlicht, in der auch zu einer Demonstration in Rostock gegen die Corona-Politik aufgerufen worden war. In dem Post steht unter einem Bild von Schwesig geschrieben: "Sie wird abgeholt, entweder mit dem Streifenwagen, mit dem Krankenwagen in Jacke oder mit dem Leichenwagen, egal wie sie wird abgeholt".

Innenminister Pegel: "Das geht gar nicht"

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte unmittelbar nach Bekanntwerden der Drohung diese bei NDR MV Live scharf verurteilt. Es gebe immer mal wieder unfreundliche Petitionen, auch vergreife sich manchmal jemand im Ton. "Dass man aber explizit jemand anderem mit Gesundheitsgefährdung droht, oder sogar nach dem Leben trachtet, das sind schon extreme Positionen, die wir zum Glück nicht so häufig haben, die wir aber als Grundstimmung auch aus kommunalpolitischen Kreisen immer mal wieder rückgespiegelt bekommen", so Pegel. Er sagte weiter, es sei in einer demokratischen Gesellschaft wichtig, auch andere Meinungen zu akzeptieren. Diese müssten ausgehalten werden, ohne in solche Radikalisierungsprozesse zu gelangen. Was ihn beunruhige sei, dass das Posting mit der Drohung gegen Schwesig in der Telegram-Gruppe unwidersprochen geblieben sei. "Ich erwarte dann, dass man dann jemanden zur Ordnung ruft und sagt: 'Das geht nicht.'"

