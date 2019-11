Stand: 02.11.2019 20:01 Uhr

Nach Kollision: Fähre "Berlin" fährt wieder

27 Stunden nach dem Zusammenstoß mit einem Frachter hat die Scandlines-Fähre "Berlin" den Linienverkehr wieder aufgenommen. Am Samstagabend habe die Fähre nach erfolgreicher Reparatur den Hafen von Rostock in Richtung Gedser verlassen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Zuvor hatte es Verzögerungen bei der Reparatur gegeben - ursprünglich sollte die Fähre schon am Nachmittag wieder auslaufen.

Frachter rammte "Berlin" im Seekanal

Die "Berlin" mit 321 Passagieren an Bord war am Freitagnachmittag im Rostocker Seekanal von dem dänischen Frachter "Danica Violet" beim Einlaufen gerammt und beschädigt worden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Bei dem Unfall habe sich der Bug des Frachters in den Bug der "Berlin" gebohrt, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Im Vorschiff des Frachters brachen mindestens drei Spanten. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Treibstoff sei nicht ins Wasser gelangt, hieß es.

Frachter änderte plötzlich den Kurs

Ursache für die Kollision sei möglicherweise ein technisches Problem auf dem Frachter gewesen. Der Frachter habe auf Höhe des Warnemünder Cruise Centers plötzlich seinen Kurs nach Backbord geändert, für Ausweichmanöver sei es danach zu spät gewesen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf dem 169 Meter langen Fährschiff "Berlin" finden 1.300 Passagiere sowie 460 Autos oder 96 Lastwagen Platz.

