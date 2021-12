Nach Hausboot-Betrug: Ein Verdächtiger in Haft Stand: 15.12.2021 17:56 Uhr Im Fall der gefälschten Internet-Buchungsseiten für Hausboote in der Müritz-Region gibt es einen ersten Verdächtigen. Nach wochenlangen Ermittlungen ist am Dienstag in Köln ein 42-jähriger Mann festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit.

Durch wochenlange Ermittlungen waren die Cybercrime-Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg demnach dem Deutschen auf die Schliche gekommen. Er war erst kürzlich aus Portugal nach Köln eingereist. Kurz nachdem der Haftbefehl vom Haftrichter erlassen worden war, sei der Zugriff in Köln erfolgt.

Hoher fünfstelliger Schaden

Der Festgenomme ist einschlägig vorbestraft. Ihm wird gewerbsmäßiger Betrug in einer Vielzahl von Fällen vorgeworfen. Allein durch die gefälschte Hausbootseite, bei der im Sommer Objekte an der Müritz angeboten wurden, gab es Dutzende Geschädigte deutschlandweit und eine Schadenssumme von mindestens 48.000 Euro. In den vergangenen Wochen soll sich der Tatverdächige saisonal angepasst haben und mit winterlichen Berghütten geworben haben. Geprüft wird nun, ob der Mann für weitere betrügerische Internetplattformen verantwortlich ist.

