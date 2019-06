Stand: 08.06.2019 12:00 Uhr

Nabu-Studie: Rostocks schmutzige Kreuzfahrt-Luft

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat eine Studie veröffentlicht, in der die Schadstoffemissionen von Kreuzfahrtschiffen in 50 europäischen Häfen untersucht wurden. Rostock ist dabei auf dem 14. Platz gelandet.

NABU-Studie: Schadstoffausstoß Kreuzfahrtschiffe Nordmagazin - 07.06.2019 19:30 Uhr Der Naturschutzbund Deutschland hat eine Studie veröffentlicht, indem die Schadstoffemissionen in 50 europäischen Häfen untersucht wurden. Rostock ist auf Platz 14.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Umweltsünder Kreuzfahrtschiffe

Demnach verursachten allein die Schiffe des weltgrößten Kreuzfahrtunternehmens Carnival Cruises, wozu auch AIDA Cruises aus Rostock gehört, zehn Mal soviel Schwefeloxide an Europäischen Küsten wie alle Fahrzeuge in Europa zusammengenommen. Für den Anlaufhafen Rostock heißt das: Die Schiffe stoßen in etwa siebeneinhalb mal so viel Schadstoffe aus wie die Autos der Stadt. Wismar taucht in dem Ranking nicht auf.

AIDA: Kritik an der Kritik

AIDA Cuises kritisiert zunächst die Methodik der Studie. Demnach seien die veröffentlichten Schadstoffwerte kaum verwendbar, da sie auf Schätzungen basieren. Eigene Schadstoffangaben wollte das Unternehmen nicht machen. Auf die Frage, wie künftig Emissionen reduziert werden könnten, teilte AIDA mit, das alle geplanten neuen Schiffe mit modernen Flüssiggasantrieben ausgestattet werden. Drei sind es schon, aber eine Nachrüstung älterer Modelle sei nicht vorgesehen und auch nur schwer machbar.

Anlaufstarke Tage zu Pfingsten

Die Kreuzfahrtschiffe bringen allein zu Pfingsten 17.000 Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern. Bis Pfingstsonntag werden sieben Schiffe in Rostocks Anlaufhäfen erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.06.2019 | 12:00 Uhr