Munition und Ersatzteile: Inspekteur der Marine fordert Mittel Stand: 25.03.2022 04:57 Uhr Der neue Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, hat im Gespräch mit dem NDR Mecklenburg-Vorpommern mehr Munition und Ersatzteile für die Deutsche Flotte gefordert.

von Christian Wolf, NDR Schleswig-Holstein

Seit rund zwei Wochen sitzt im Marinekommando in Rostock ein neuer Befehlshaber. Vizeadmiral Jan Christian Kaackhatte von seinem Vorgänger Kay-Achim Schönbach den Posten übernommen, als dieser wegen seiner umstrittenen Äußerungen zur Ukrainekrise zurücktreten musste. Die Aufgaben, die sein Nachfolger zu bewältigen hat, sind enorm. Denn die Deutsche Marine muss aufgrund des Kriegs in der Ukraine so schnell wie möglich auf Vordermann gebracht werden.

Zu lange musste wegen fehlender Mittel gespart werden, was zur Folge hatte, dass wichtige Ersatzteile fehlen, weil sie nicht auf Lager sind. Daher hat Vizeadmiral Kaack eine klare Vorstellung davon, was jetzt passieren muss: "Meine erste Priorität liegt in der Bestandsflotte. Damit die Männer und Frauen der Marine sehr schnell merken, dass es hier zu substanziellen Veränderungen gibt."

Munition, Ersatzteile und Kommunikation

Der Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht (SPD) hat Vizeadmiral Jan Christian Kaack deshalb eine Art Wunschliste gegeben, um zu verdeutlichen, was jetzt nötig für die Deutsche Marine ist: "Wir brauchen Munition, Ersatzteile und Kommunikation." Allerdings müssen aus Sicht des Inspekteurs der Marine auch die Prozesse verändert werden: "Wie werden das Ganze nicht zum Erfolg bringen, wenn wir da nicht rangehen."

Nur so können laut ihm die Marine-Einheiten der Bestandflotte wieder schneller einsatzbereit sein. Durch die jetzt zur Verfügung stehenden Mittel, in Form des Sondervermögens für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro, hofft Vizeadmiral Jan Christian Kaack auch, dass Bestellungen schneller zugeführt werden: "Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir mit der finanziellen Ausstattung auf der Zeitlinie etwas schneller an das Jetzt heranrücken."

Werten im Norden können profitieren

Durch das Geld und auch den Wunsch des Inspekteurs seine Flotte schneller auf Vordermann zu bringen, davon würde am Ende auch die heimische Wirtschaft profitieren, vor allem die Werften im Norden. "Jeder kann davon profitieren, weil wir natürlich ganz schnell an den Ausrüstungsstand der Bestandflotte gehen müssen. Und das bedeutet, die Lager zu füllen und die Schiffe in die Werften zu bekommen", erklärt Vizeadmiral Jan Christian Kaack im Rostocker Marinekommando.

Die Kieler Werft thyssenkrupp Marine Systems, unter anderem Lieferant von U-Boote für die Deutsche Marine, will deshalb auch seine Kapazitäten erhöhen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen offenbar Interesse an der insolventen MV Werften.

Sicherheitslage auf der Ostsee unter Kontrolle

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, hat die Deutsche Marine nach eigenen Angaben alles was schwimmt, in die Ostsee geschickt. Mittlerweile sind viele Einheiten in die Marinestützpunkte zurückgekehrt.

Sorgen machen müssen sich die Menschen allerdings nicht. "Da kann ich sie beruhigen, die Sicherheitslage in der Ostsee ist unter Kontrolle. Auch deswegen, weil wir sehr schnell Verantwortung gezeigt haben", so Vizeadmiral Jan Christian Kaack. Deutschland habe gezeigt, Verantwortung zu übernehmen: "Das ist in einer solchen Zeit extrem wichtig." Deshalb sollen auch künftig die russischen Aktivitäten in der Ostsee genausten im Blick bleiben.

