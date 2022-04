Stand: 22.02.2015 10:29 Uhr Minister-Reise: MV setzt weiter auf Russland

Mecklenburg-Vorpommern setzt ungeachtet der aktuellen Sanktionen im Zuge der Ukraine-Krise weiterhin auf enge Handelsbeziehungen zu Russland. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, plant Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) Mitte April einen Besuch der Logistikmesse TransRussia in Moskau. Der Minister wolle für den Logistik- und Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern werben. Insbesondere soll es dabei um die Fährlinie zwischen Sassnitz-Mukran und Ust-Luga bei Sankt Petersburg gehen.

Hafen kann auf russische Breitspur umspuren

Der Hafen auf Rügen ist der einzige in Deutschland, über den auch russische Breitspur-Eisenbahnwaggons transportiert werden können. Fehlende Güter verhindern bislang eine bessere Auslastung der Fähre. Die im Zuge der Ukraine-Krise gegen Russland verhängten Handelssanktionen hatten den Bemühungen um einen Ausbau der Fährlinie einen weiteren Dämpfer versetzt. Laut dem Statistischen Landesamt ist der Güterumschlag im Hafen seit Jahren rückläufig. Betrug er im Jahr 2000 noch 2,9 Millionen Tonnen, waren es 2013 nur noch rund 1,6 Millionen Tonnen. Erst kürzlich war auf dem Areal ein neues Gewerbegebiet übergeben worden.

Milliardenschweres Handelsvolumen

Generell besteht weiterhin ein reger Warenaustausch zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Russland. Trotz der Sanktionen war dieser auf ein Volumen von über einer Milliarde Euro angewachsen. Allerdings geht das deutliche Plus gegenüber 2013 auf eine Verdopplung der Importe zurück, vor allem die Einfuhr von Mineralölerzeugnissen legte den Angaben zufolge massiv zu. Bis Ende November 2014 standen den Einfuhren im Wert von 793 Millionen Euro Warenexporte im Wert von 231 Millionen Euro gegenüber.

Wichtiger Markt für Schiffbau und Landwirtschaft

Neben Pegel, der bereits im Vorjahr zweimal nach Russland gereist war, plant Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) eine Reise nach Russland. Für den Sommer ist ein Besuch in Sankt Petersburg anberaumt. Vor allem für die Landwirtschaft und den Schiffbau Mecklenburg-Vorpommerns ist Russland ein wichtiger Markt. Auch deshalb hatte Sellering im September 2014 trotz Kritik an einem umstrittenen deutsch-russischen Treffen von Wirtschaftsvertretern in Warnemünde - dem sogenannten Russlandtag - festgehalten.

Weitere Informationen Ausbau der Ostsee-Pipeline wieder im Gespräch Der Pipeline-Bau südlich der Ukraine ist gestoppt - jetzt kommt der Ausbau der Ostsee-Pipeline wieder ins Gespräch. Die erweiterte Pipeline könnte den Großteil des europäischen Gas-Bedarfs decken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.02.2015 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Europa-Politik