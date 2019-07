Stand: 14.07.2019 10:12 Uhr

Millionen-Schaden bei Brand in Ueckermünde

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus hat in der Nacht zu Sonntag in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) mehrere Wohnungen zerstört. Bis in die frühen Morgenstunden waren über 90 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen aus Ueckermünde, Bellin, Liepgarten, Eggesin, Leopoldshagen, Torgelow, Lübs und Grambin im Einsatz. Sie konnten etwa 20 Mieter, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in ihren Wohnungen befanden, rechtzeitig retten. Für sie hatte der Sanitätszug des Landkreises Betten in einer nahe gelegenen Turnhalle bereitgestellt.

Feuerwehr löschte bis in die Morgenstunden

Das Feuer war am späten Samstagabend aus bislang ungeklärten Gründen im Dachstuhl des Plattenbaus in der Geschwister-Scholl-Straße ausgebrochen. Es zerstörte den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses und die darunterliegenden Wohnungen komplett. Aber auch die restlichen Wohnungen des Blocks mit 40 Mietparteien sind nach Feuerwehrangaben durch das Löschwasser zunächst unbewohnbar. Der Brand konnte am Sonnabend bis 23 Uhr gelöscht werden, jedoch flammten bis in die Morgenstunden immer wieder Glutnester auf, hieß es. Der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.07.2019 | 10:00 Uhr