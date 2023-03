Millionen-Pleite von German Pellets: Prozessbeginn in Schwerin Stand: 02.03.2023 05:24 Uhr Einem ehemaligen Geschäftsführer der German Pellets GmbH werden Insolvenzverschleppung, Betrug, Bankrott und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Am Landgericht Schwerin beginnt heute der Prozess.

Sieben Jahre nach der Insolvenz des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets GmbH beginnt heute am Landgericht Schwerin der Prozess gegen ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung. Dem 66-jährigen Angeklagten werden Insolvenzverschleppung, Betrug, Bankrott und Steuerhinterziehung und das Vorenthalten von Arbeitsentgelten vorgeworfen. Zwei weiteren Angeklagten in dem Prozess werden Betrug und Kreditbetrug zur Last gelegt.

7,2 Millionen Euro Schaden durch Betrug

Ermittlungen zufolge war German Pellets schon im Jahr 2015 (10 Jahre nach der Gründung in Wismar) zahlungsunfähig. Trotzdem habe der angeklagte Geschäftsführer weiter Unternehmensanleihen verkauft. Er soll zudem falsche Angaben zur finanziellen Lage der Firma gemacht haben. Der Insolvenzantrag wurde erst ein Jahr später, am 9. Februar 2016 gestellt. Den Anlegern soll dadurch ein Schaden in Höhe von 7,2 Millionen Euro entstanden sein. Für den Prozess sind zunächst 29 Verhandlungstermine bis zum 9. August angesetzt.

