Mehrjährige Haft nach Angriff auf 88-jährigen Vater Stand: 28.04.2022 16:40 Uhr Der Täter aus Bützow wurde wegen versuchtem Totschlag durch Unterlassen vor dem Rostocker Landgericht verurteilt. Er hatte seinen 88-jährigen Vater so schwer misshandelt, dass dieser kurze Zeit später starb.

Wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge erhält der 55-Jährige eine Freiheitsstrafe über achteinhalb Jahre. Ende 2020 hatte der Sohn in der gemeinsamen Wohnung seinen 88-jährigen Vater mehrfach heftig zu Boden gestoßen.

Täter handelte unter Alkoholeinfluss

Durch die Misshandlung brach sich der 88-Jährige zwei Halswirbel und hatte Lähmungserscheinungen. Der stark angetrunkene Täter soll seinem Vater anschließend weitere Verletzungen am Kopf zugefügt haben. Nachbarn riefen die Rettungskräfte. Zwei Wochen später starb der Senior in einem Krankenhaus. Das Gericht ging mit dem Strafmaß um ein Jahr über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Der Angeklagte hatte ausgesagt, er könne sich wegen seines damals betrunkenen Zustandes nicht an die Tat erinnern.

Weitere Informationen Prozessbeginn: Bützower soll seinen Vater getötet haben Ein 55-Jähriger soll seinen Vater misshandelt haben, sodass dieser an den Verletzungen starb. Der Mann muss sich in Rostock vor Gericht verantworten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.04.2022 | 15:00 Uhr