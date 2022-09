Stand: 09.09.2022 15:01 Uhr Mecklenburgische Seenplatte: Kulturherbst beginnt

Der Kulturherbst des Kreises Mecklenburgische Seenplatte wird am Abend eröffnet. Die Veranstaltungsreihe findet bereits zum 20. Mal statt. Zum Auftakt spielt das Pasternak Swing Trio auf dem Markt in Göhren-Lebbin. Bis zum 25. September stehen Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theater und Märkte in 30 Orten auf dem Programm. Zu den Höhepunkten gehören ein Dixieland-Konzert auf der Burg Stargard am kommenden Sonntag und ein Film- und Tanzabend rund um Elvis Presley am 17.September im Neubrandenburger Kino Latücht. | 09.09.2022 15:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.09.2022 | 17:30 Uhr