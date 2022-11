Mecklenburg-Vorpommern startet in die Weihnachtsmarkt-Saison Stand: 21.11.2022 06:04 Uhr Heute eröffnen der größte Weihnachtsmarkt des Landes in Rostock und die Märkte in Schwerin, Wismar und Stralsund. Die Weihnachtsmärkte in Neubrandenburg und Greifswald folgen am Donnerstag.

Die Weihnachtsmärkte in Schwerin, Rostock, Wismar und Stralsund werden heute eröffnet. In Schwerin soll das vorweihnachtliche Treiben in der Altstadt ab 14.30 Uhr erstmals mit der Hans-Christian-Andersen-Parade eröffnet werden. In Rostock sind bereits am heutigen Eröffnungstag ein Weihnachtsmann und "sein Gefolge aus dem Märchenwald" vor Ort. Der Weihnachtsmarkt in Wismar startet zwar bereits heute, die offizielle Eröffnung aber folgt erst am 26. November. Traditionell wird der Weihnachtsmann an diesem Tag mit einer Kutsche vom Alten Hafen abgeholt, wo er mit dem Schiff gegen 13.30 Uhr eintrifft.

Neubrandenburg und Greifswald öffnen am Donnerstag

In der Regel locken die Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern bis kurz vor Weihnachten mit Glühwein, Karussells oder Kunsthandwerk. Bis zum 22. Dezember werden zum Besipiel in Rostock wieder hunderttausende Gäste erwartet - vor allem aus den Skandinavischen Nachbarländern. Die Organisatoren und Schausteller reagieren mit Energiesparmaßnahmen auf die gestiegenen Energiekosten. Teilweise verzichten die Märkte auch auf Eisbahnen, für die Festbeleuchtung wurde größteils auf LED-Lampen umgestellt. Von den Veranstaltern heißt es, die Preise an den Schlemmerbuden und Fahrgeschäften würden sich gegenüber den Vorjahren nur geringfügig oder gar nicht erhöhen. Am Donnerstag öffnen dann auch die Weihnachtsmärkte in Neubrandenburg und Greifswald.

Altbewährt: Weihnachtsmärkte in Rostock und Schwerin

Auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock gibt es nach dem Corona-Abbruch 2021 in diesem Jahr wieder die gewohnten Attraktionen. Dazu zählen neben einer Schlemmermeile und einem Märchenwald unter anderem ein Riesenrad, ein Weihnachtsrummel mit Fahrgeschäften und die größte begehbare Weihnachtspyramide der Welt.

Der Schweriner Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Ständen die Altstadt in Weihnachtsstimmung bringen. Attraktionen sind unter anderem ein Riesenrad sowie Märchenhütten und ein Bastel- und Erlebniszelt für Kinder. Auch eine Eisbahn gehört beim Schweriner Markt traditionell dazu - dieses Jahr allerdings in einer energiesparenden Variante.

Großes Angebot in Wismar und Stralsund

In der Hansestadt Stralsund gibt es gleich drei Weihnachtsmärkte: Am Alten Markt erwartet die Besucher ein weihnachtliches Hüttendorf samt Riesenrad. Am Neuen Markt, auch mit Riesenrad, geht es beim Weihnachtsrummel mit Fahrgeschäften eher rasant als besinnlich zu. Im gotischen Rathausgewölbe finden sich Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge, Keramik, Schmuck und weitere Geschenkideen an weihnachtlich dekorierten Ständen.

In Wismar verwandelt sich der Marktplatz ab heute wieder in ein Weihnachtsdorf mit festlich dekorierten Buden im Schweden-Stil und einer Tanne. Traditionell kommt der Weihnachtsmann am ersten Adventssonnabend am Alten Hafen an und fährt in seiner Kutsche zum Marktplatz, um dort um 14 Uhr den Markt feierlich zu eröffnen. Am Alten Hafen selbst findet ein Wintermarkt statt. Eine besondere Attraktion ist die traditionelle Seemannsweihnacht am 11. Dezember. In der Kirche Sankt Georgen öffnet ein Kunstmarkt mit Arbeiten regionaler Künstler und Kunsthandwerker.

