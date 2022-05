Maritimes und Musik: Müritz Sail in Waren gestartet Stand: 26.05.2022 14:40 Uhr Nach zwei schwierigen Corona-Jahren hat in Waren an der Müritz die kleine Schwester der Hanse Sail begonnen: die Müritz Sail. An vier Tagen werden in der Hafenstadt Trendsportarten im Wasser gezeigt, es gibt Rundflüge und Elektronik-Musik von Schiller.

In Waren an der Müritz hat heute die Müritz Sail 2022 begonnen. Es ist die 20. Auflage des maritimen Volksfestes, das mit Segel- und anderen maritimen Wettfahrten sowie Vergnügungsmeile und Musik Besucher anlocken soll. Als Höhepunkte der Jubiläumsveranstaltung gelten ein Konzert des Elektronik-Musikprojektes Schiller, das am Sonnabend am Stadthafen geplant ist, eine Laser-Show und Feuerwerk.

Trendsportart Wingfoilen wird vorgestellt

Weitere Höhepunkte bis Sonntag sind eine Wingfoil-Regatta, Segelwettfahrten, Artistik auf Jetskis sowie Wasserflugzeug-Rundflüge. Zudem soll es mehrere dezentrale Straßenmusikangebote geben. Beim Wingfoilen gleiten Wassersportler auf einem Wingfoilboard mit Hilfe des Windes und einem Wing (übersetzt Flügel) über das Wasser. Solche Trendsportarten werden traditionell auf der Müritz vorgestellt.

Kleine Schwester der Hanse Sail

Die Müritz Sail gilt als kleine Schwester der deutlich größeren Hanse Sail in Rostock. Sie war coronabedingt 2020 komplett ausgefallen und 2021 in deutlich kleinerem Rahmen im Herbst über die Bühne gegangen. "Wir sind sehr froh, dass wir die Tradition der Müritz Sail, nach den schweren Corona-Jahren, nun fortsetzen und auch noch auf das Südufer der Müritz ausdehnen können", sagte Warens Bürgermeister Norbert Möller (SPD).

Erstmals zweiter Standort in Rechlin

In diesem Jahr gibt es erstmals auch Veranstaltungen in Rechlin. Dort dreht sich alles um Ritter und Wikinger. Besucherinnen und Besucher können sich dort auf Gaukler, Feuershows und mittelalterliche Musik freuen. Waren ist die größte Stadt an dem Binnensee, der mit einer Fläche von 117 Quadratkilometern als größter Binnensee in Deutschland und Besuchermagnet für Wassersportler gilt.

