Maritime Industrie in MV sucht neue Betätigungsfelder Stand: 31.05.2022 05:42 Uhr Wie geht es nach der Pleite der MV Werften für die maritimen Zulieferer in Mecklenburg-Vorpommern weiter? Darum geht es heute auf einem Innovationsforum der Branche in Roggentin bei Rostock.

Nach der Insolvenz der MV-Werften-Gruppe will die maritime Zulieferindustrie im Land am Dienstag in Roggentin (Landkreis Rostock) über künftige Betätigungsfelder beraten. In der Branche sind aktuell rund 100 regionale mittelständische Zuliefer- und Ausrüstungsunternehmen mit insgesamt rund 5.000 Beschäftigten tätig.

Drei Schwerpunkte im Vorfeld bestimmt

Gute Chancen sieht die Maritime Zuliefer-Allianz mit 50 Mitgliedsunternehmen darin, die Neuaufstellung des Schiffbaus im energie- und umweltpolitischen Wandel mitzugestalten. Im Vorfeld des Forums wurden deshalb drei Schwerpunkte für die Zulieferer bestimmt: So der Ausbau der Offshore-Windenergie, die Entwicklung neuer Antriebstechnologien bei der notwendigen Umrüstung der aktuellen Flotte und den Ausbau der Erfahrungen im Marine-Schiffbau.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 31.05.2022 | 06:00 Uhr