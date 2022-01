Marine-Chef nach umstrittenen Äußerungen zurückgetreten Stand: 23.01.2022 10:24 Uhr Nach umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt hat der Chef der Deutschen Marine seinen Posten geräumt. Vizeadmiral Schönbach hatte seinen Dienstsitz in Rostock.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat Marine-Chef Kay-Achim Schönbach in den einstweiligen Ruhestand versetzt, bestätigte ihr Ministerium. Bis die Nachfolge Schönbachs geklärt ist, werde sein Stellvertreter, Konteradmiral Jan Christian Kaack, die Führung übernehmen, heißt es in einer Mitteilung der Marine in Rostock.

Marinechef: Russischer Einmarsch ist "Nonsens"

Hintergrund sind öffentliche Äußerungen des Vizeadmirals bei einem Besuch in Indien am Freitag. Schönbach hatte den befürchteten Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine als "Nonsens" bezeichnet. Der 56-Jährige sagte weiter, es sei leicht, Russlands Präsident Wladimir Putin den Respekt zu geben, den er wolle - und wahrscheinlich auch verdiene. Zu der von Russland annektierten ukrainischen Krim sagte er, die Halbinsel werde niemals zurückkehren.

Rücktritt als Schadensbegrenzung

Im Nachhinein bezeichnet der Vizeadmiral seine Äußerungen als Fehler. Die in Rostock ansässige Pressestelle der Marine verbreitete eine Stellungnahme: "Meine in Indien gemachten unbedachten Äußerungen zu Sicherheits- und Militärpolitik lasten zunehmend auf meinem Amt", begründete Schönbach darin seinen Rücktritt. "Um weiteren Schaden von der Deutschen Marine, der Bundeswehr, vor allem aber der Bundesrepublik Deutschland zu nehmen, halte ich diesen Schritt für geboten."

Ukrainischer Botschaft noch nicht zufrieden

Den Rücktritt Schönbachs bezeichnete der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, als unzureichend. Der Zeitung "Welt" sagte er, die Aussagen des Vizeadmirals hätten die gesamte ukrainische Öffentlichkeit in tiefen Schock versetzt. Melnyk sprach zudem von einer "zynischen Verharmlosung der völkerrechtswidrigen Krim-Besetzung" und einem mit Hochnäsigkeit vorgetragenen Bezweifeln der Souveränität der Ukraine.

Russland hat in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Großangriff auf das Nachbarland. Moskau dementiert jegliche Invasionspläne.

