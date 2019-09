Stand: 01.09.2019 19:52 Uhr

Mann stirbt bei Segelunfall vor Kühlungsborn

Tragisches Ende eines Segelausflugs vor Kühlungsborn: Nach einem Unfall mit einer Jacht ist am Sonntagnachmittag ein 66 Jahre alter Mann gestorben. Der Segler war beim Ansteuern des Hafens aus bisher nicht geklärten Gründen über Bord des neun Meter langen Bootes gegangen. Anschließend lief die Jacht auf die Steinmole des Hafens Kühlungsborn auf. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger wurde der Segler aus dem Wasser geborgen und unter laufender Reanimation mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Rostock geflogen. Dort wurde er wenig später für tot erklärt, teilten Polizei und Wasserschutzpolizei Rostock sowie der Landrat von Güstrow am Abend mit. Der Mann hatte bei dem Unfall eine schwere Kopfverletzung erlitten.

Geretteter Hund an Tierhilfsorganisation übergeben

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV wurde in der Ostsee und an den Stränden mit einem Großaufgebot zunächst nach einer zweiten Person gesucht. Ein Hubschrauber der Deutschen Marine, ein Seenotrettungskreuzer samt Tochterboot, ein Küstenwachboot der Bundespolizei und der Hochseeschlepper "Baltic" mit zwei Schlauchbooten beteiligten sich auf See an der Suche. An Land waren die Feuerwehren Kühlungsborn und Bad Doberan sowie das Deutsche Rote Kreuz an Land im Einsatz. Schließlich stellte sich heraus, dass nur noch der Hund des Seglers an Bord war. Das Tier wurde von der Jacht geholt, eine Tierhilfsorganisation will sich seiner annehmen. Der Kriminaldauerdienst der Polizei hat Ermittlungen zum Tod des Seglers aufgenommen.

Die Polizei hatte zunächst berichtet, dass die Segeljacht gekentert und gesunken sei. Diese Angaben korrigierten die Beamten am Abend.

