MV will 2G im Einzelhandel nun doch kippen

Stand: 03.02.2022 14:55 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich nun doch ein schnelles Ende der 2G-Pflicht im Einzelhandel ab. Nach NDR Informationen soll die Corona-Einschränkung am Sonnabend in einer Woche wegfallen.