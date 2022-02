MV steigt Mitte März bei der Luca-App aus Stand: 03.02.2022 15:04 Uhr Mecklenburg-Vorpommern wird von Mitte März an die Nutzung der Luca-App zur Verfolgung von Kontakten im Falle einer Corona-Infektion nicht mehr unterstützen.

Die Landesregierung setze künftig stärker auf die Corona-Warn-App, das offizielle kostenlose Angebot der Bundesregierung, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag mit. Damit würden künftig auch die Zugänge zu Geschäften und anderen Orten, bei deren Betreten die Kontaktdaten der Kunden hinterlegt werden müssen, via Corona-Warn-App erfasst. Anders als noch vor einem Jahr könne die Corona-Warn-App inzwischen auch das Einchecken mittels QR-Code beim Einkaufen, in Gaststätten und bei Veranstaltungen unterstützen. Pegel wies darauf hin, dass der vorhandene QR-Code der Luca-App auch von der Corona-Warn-App gelesen werden kann und somit nicht ausgetauscht werden muss.

Luca-App-Vertrag war rechtswidrig

Die Luca-App war seit langem umstritten - auch wegen Datenschutz-Problemen. Zuletzt hatten die Gesundheitsämter immer weniger auf die digitale Kontaktverfolgung zurückgegriffen. Im November hatte das Oberlandesgericht Rostock außerdem entschieden, dass der Vertrag der Landesregierung zum Kauf der Luca-App rechtswidrig und damit ungültig war. Das Gesundheitsministerium hatte im Frühjahr 2020 keine alternativen Angebote eingeholt, um die Preise vergleichen zu können. Letztlich zahlte das Land rund 440.000 Euro für den Einsatz der App.

