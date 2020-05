Stand: 10.05.2020 13:51 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV lässt auswärtige Dauercamper ins Land

Mecklenburg-Vorpommern erlaubt ab sofort allen Dauercampern die Rückkehr auf die Campingplätze. Bisher war dies nur Dauercampern mit Erst- oder Zweitwohnsitz im Nordosten sowie einheimischen Dauercampern gestattet. Die Änderung geht aus der neuesten Corona-Verordnung der Landesregierung hervor, die seit Sonnabend in Kraft ist. Demnach müssen Dauercamper vor dem 29. April 2020 mit einem Campingplatzbetreiber einen Vertrag über mindestens sechs Monate für dieses Jahr geschlossen haben, um nach Mecklenburg-Vorpommern kommen zu dürfen.

Campingverband zeigt sich überrascht

Der Pressesprecher des Campingverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Gerd Scharmberg, reagierte überrascht. Freude und Kritik lägen beieinander. Die Plätze müssten umfangreiche Vorbereitungen treffen, um deutlich mehr Dauercamper mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen aufzunehmen. Schätzungen zufolge gibt es im Nordosten etwa 11.000 Dauercamper, von denen knapp 30 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern selbst kommen. Auch der Städte- und Gemeindetag kritisierte die Kurzfristigkeit der Änderungen. Die neue Verordnung sei erst am späten Freitagabend veröffentlicht worden, erklärte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages, Andreas Wellmann. "Eine frühzeitigere Verkündung würde helfen, entsprechende Vorbereitungen sorgfältig treffen zu können."

Größere Versammlungen möglich

Mit der neuen Verordnung werden auch die Beschränkungen für öffentliche Versammlungen gelockert. So dürfen sich vom 18. Mai an unter freiem Himmel grundsätzlich bis zu 150 Teilnehmer versammeln. Bisher gilt eine Obergrenze von 50 Personen. Außerdem dürfen ab sofort wieder Menschen aus anderen Bundesländern in Mecklenburg-Vorpommern heiraten. Allerdings dürfen nur 25 Personen daran teilnehmen.

Hotels sollen ab 18. Mai Gäste empfangen

Die Landesregierung plant bislang, ab dem 18. Mai den Hotels, Pensionen und ähnlichen Einrichtungen zu gestatten, Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern zu empfangen. Ab dem 25. Mai sollen sich unter Auflagen Touristen aus der gesamten Bundesrepublik einmieten können. Die Beherbergungsbetriebe dürfen bis zu 60 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen.

