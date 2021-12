MV-Werften fehlt erneut Geld - Land will helfen Stand: 16.12.2021 12:52 Uhr Für Experten kommt es wenig überraschend - für die Werftmitarbeiter ist es trotzdem bitter. Kurz vor Jahresende erreicht die Dauerkrise der MV-Werften und ihres Mutterkonzerns Genting aus Hongkong einen neuen Höhepunkt. Dem Unternehmen mit den Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund fehlt wieder Geld.

Deshalb will das Land Mecklenburg-Vorpommern erneut einspringen. Spätestens am Freitag will sich der Landtag mit neuen Landeshilfen beschäftigen. Es geht um rund 78 Millionen Euro, mit denen das Land den Werftenverbund unterstützen will. Finanzminister Heiko Geue (SPD) sagte, das sei alles unangenehm, habe aber mit Corona zu tun. Für Genting sei der wichtige Kreufschifffahrt-Markt immer noch nicht wieder ins Rollen gekommen. Einnahmen, mit denen gerechnet worden sei, fehlten jetzt, so Geue. Diese sind jedoch dringend nötig, um das fast fertiggestellte Kreuzfahrtschiff "Global 1" zu Ende zu bauen. Dessen Verkauf könnte dann frisches Geld in die Werften-Kassen spülen. Das Sanierungskonzept hält Geue auch deshalb weiter für tragbar.

Muss Genting Grundstücke verkaufen?

Deshalb will das Land die 78 Millionen Euro, die eigentlich erst für 2024 geplant waren, als Hilfe vorziehen. Doch das Land geht nicht allein ins Risiko. Auch Genting ist gefordert - 27 Millionen Euro müsse der Konzern selbst erbringen, etwa durch Grundstücksverkäufe, hieß es. Möglicherweise wird das Areal der Volkswerft in Stralsund verkauft, als Abnehmer ist die Stadt im Gespräch. Finanzminister Geue sagte, nicht nur Genting müsse sich zu den Standorten bekennen, auch der Bund müsse zu Hilfen bereit sein. Allerdings müsse sich die neue Regierung in Berlin erst einmal richtig finden, meinen Beobachter. Das Wirtschaftsministerium unter dem neuen Minister Robert Habeck (Grüne) sortiere sich gerade erst neu.

AfD: "Staatliche Insolvenzverschleppung"

Aus der Landtagsopposition gibt es laute Kritik am fortgesetzten Hilfs-Kurs. Die AfD-Fraktion spricht von "staatlicher Insolvenzverschleppung": "Es ist nicht Aufgabe der deutschen Steuerzahler, diesen Hongkonger Mischkonzern mit immer neuen Darlehen und Bürgschaften am Leben zu erhalten", teilte Fraktionschef Nikolaus Kramer mit. Die Landesregierung müsse einen Plan vorlegen, wie sie mit einer neuen Werftenpleite umgehen will. Bis auf nebulöse Äußerungen zum angeblichen Bau von Offshore-Windkraftanlagen, sei nichts passiert, so Kramer.

Betriebsversammlung am Nachmittag

Die Arbeitsplätze bei den Werften stehen möglicherweise alle auf der Kippe - mehr als 600 Werftarbeiter sind bereits in Transfergesellschaften beschäftigt, etwa 1800 bis 2000 stehen bei den MV-Werften noch in Lohn und Brot. Kurz vor Weihnachten müssen sie um ihre Jobs bangen. Am Nachmittag informiert die IG Metall auf einer Betriebsversammlung in Wismar die Mitarbeiter über die unklare Finanzsituation.

