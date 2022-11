MV-Werften: Transfergesellschaft wird um zwei Monate verlängert Stand: 24.11.2022 18:42 Uhr Die Transfergesellschaft für die rund 900 Mitarbeiter der insolventen MV-Werften wird bis Ende Januar - also um zwei Monate - verlängert. Das gab Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) bei einem Treffen von IG-Metall-Mitgliedern der drei Werftstandorte bekannt.

Die Verlängerung hatte Meyer schon vor einer Woche angekündigt, nachdem der Disney-Konzern das Kreuzfahrtschiff "Global Dream" gekauft hatte. Das Schiff soll nun in Wismar weitergebaut werden, was mehreren hundert ehemaligen Mitarbeitern eine mittelfristige berufliche Perspektive ermöglicht. Wie vielen genau, ist noch unklar. Das hänge von den genauen Planungen für den Umbau ab, hieß es.

IG Metall: Ruhigere Weihnachten für viele Mitarbeiter

Ursprünglich sollte die Transfergesellschaft für 900 ehemalige Mitarbeiter an den Standorten Rostock, Wismar und Stralsund in der kommenden Woche auslaufen. Die IG-Metall begrüßte die Verlängerung bis Januar. Das bedeute für viele Mitarbeiter ruhigere Weihnachten und es sei auch ein Signal an die Investoren, schneller Konzepte zu liefern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.11.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt