Stand: 25.12.2019 09:28 Uhr - NDR 1 Radio MV

Lübzer Brauerei zieht positive Jahresbilanz

Die Mecklenburgische Brauerei in Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat in diesem Jahr eine positive Bilanz gezogen. Es wurde mehr Bier hergestellt als noch 2018: mehr als 150 Millionen Liter Bier und Mischgetränke. Das sind fast sieben Prozent mehr als im Vorjahr, so ein Sprecher.

Kapazitäten sollen 2020 gesteigert werden

Welchen Umsatz die Brauerei in diesem Jahr gemacht hat, wollte der Sprecher nicht sagen. Er rechne auch im kommenden Jahr mit einer steigenden Nachfrage. Deshalb werden derzeit mögliche Investitionen geprüft, um die Kapazitäten zu steigern. In Lübz werden die Getränke in Flaschen und Dosen abgefüllt. Die Lübzer Brauerei gehört zum dänischen Carlsberg-Konzern. Dieser hatte vor acht Jahren Millionen in die Modernisierung des Standortes gesteckt. Derzeit sind hier knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.12.2019 | 07:00 Uhr